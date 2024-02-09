ضيوف الملك للعمرة والزيارة يعبّرون عن مشاعرهم عند زيارتهم الحرمين الشريفين

يُذكر أن هذه هي الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 2024، وتضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 15 دولة من قارتَي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي (البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين).