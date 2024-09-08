تنفيذ حُكم القتل في 3 مواطنين أقدموا على ارتكابهم أفعالاً مجرّمة تنطوي على خيانة وطنهم

أقدم كل من: طلال بن علي بن خنيفس الهذلي؛ ومجدي بن محمد بن عطيان الكعبي؛ ورايد بن عامر بن مطر الكعبي؛ -سعوديي الجنسية- على ارتكاب أفعالٍ مجرّمة تنطوي على خيانة وطنهم، وتقديم الدعم لكياناتٍ إرهابية، والتخابر معهم، واعتناقهم منهجاً إرهابياً يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتحريضهم لأشخاصٍ للقيام بأعمالٍ إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.