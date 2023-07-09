رغم أنها فكرة جميلة.. "العقل": حاملو بطاقة "أولوية" لم يستفيدوا منها

ويرصد "العقل" أنه لا مكاتب ولا موظفين لخدمة حاملي "أولوية"، ويقول: "القضية أن المراجع الذي يفترض أنه يحمل بطاقة (أولوية) من وزارة الصحة لا يجد مكاتب أو بعض العاملين في المستشفيات على دراية بهذه البطاقة ومزاياها؛ التي أعتقد أنها متواضعة جدًا حتى الآن، من يراجع المستشفيات الحكومية يعرف ماذا أتحدث عنه، طوابير ممتدة للمرضى والكل عنده موعد ينتظره منذ فترة طويلة، لا يوجد بذخ أولوية لهذا المريض أو ذاك على الأقل حتى الآن من مثل هذه الأفكار الجميلة على الورق وفي تطبيقات الأجهزة الذكية، فخلال دقائق تحصل عليها وتمتلئ بشعور التميز في الحصول على الخدمات الصحية بسرعة مقارنة بالآخرين؛ لأنك من الفئات التي تحددها بطاقة (أولوية) في سرعة الحصول على الخدمة الصحية أو بعضها داخل المنشآت الصحية أو التنقل داخلها".