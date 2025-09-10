الراجحي: رؤية 2030 صنعت اقتصادًا متنوعًا ووفرت فرصًا تاريخية لأبناء الوطن

وأضاف معاليه أن الخطاب الملكي رسم ملامح التوجهات المستقبلية للمملكة، والتي تشمل الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي، ورفع القدرات الدفاعية، وتسريع وتوطين الصناعة العسكرية التي وصلت إلى أكثر من 19%، إضافة إلى ما تحقق من تنويع اقتصادي غير مسبوق أسهم فيه القطاع غير النفطي بنسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز الناتج الكلي 4.5 تريليون ريال، إلى جانب اختيار أكثر من 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها، وهو ما يؤكد مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في الاقتصاد والاستثمار.