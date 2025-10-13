"التخصصي" يرسّخ ريادته في العلاجات الجينية بإنتاج الخلايا التائية محليًا

وأسهم التصنيع المحلي للعلاج في خفض التكلفة من 1.3 مليون ريال إلى نحو 250 ألف ريال للحالة العلاجية الواحدة، وتقليص فترة الإنتاج من 28 يومًا إلى ما بين 12 و14 يومًا فقط، بعد أن كانت تُصنع في الخارج وتواجه تحديات لوجستية معقدة تتعلق بالشحن والحفظ والتوريد، ما مكن المرضى من الحصول على العلاج في الوقت المناسب داخل المملكة.