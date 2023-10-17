الكابتن طلال مدربًا لفريق كهاتين في بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام 2023

وسبق للكابتن طلال العمل في الجهاز الفني للمنتخب السعودي U20 مساعد مدرب، وحصل مع المنتخب السعودي U20 على كأس العرب المقامة في مدينة أبها عام 2022م، وكأس دوري رابطة مكة المكرمة U15، وعمل كذلك مدربًا للفئات U13 – U15 – U17 في المركز الإقليمي، وسبق له العمل مدربًا في رابطة أحياء مكة المكرمة.