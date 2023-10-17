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الكابتن طلال مدربًا لفريق كهاتين في بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام 2023

مدير جمعية كهاتين محمد آل مانع والمدرب الوطني طلال الزهراني
مدير جمعية كهاتين محمد آل مانع والمدرب الوطني طلال الزهرانيhekmat2023

وقّعت إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" مع المدرب الوطني طلال الزهراني لقيادة فريق كهاتين في بطولة كأس كهاتين للأيتام 2023م؛ إذ يحمل المدرب سجلاً تدريبيًّا حافلاً بالإنجازات؛ إذ إنه حاصل على الرخصة (B) المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، وكذلك دورات تدريبية عدة معتمدة من الاتحاد العربي والاتحاد السعودي.

وسبق للكابتن طلال العمل في الجهاز الفني للمنتخب السعودي U20 مساعد مدرب، وحصل مع المنتخب السعودي U20 على كأس العرب المقامة في مدينة أبها عام 2022م، وكأس دوري رابطة مكة المكرمة U15، وعمل كذلك مدربًا للفئات U13 – U15 – U17 في المركز الإقليمي، وسبق له العمل مدربًا في رابطة أحياء مكة المكرمة.

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وقد رحب المدير العام للجمعية، الأستاذ/ محمد آل مانع، بالكابتن طلال لتدريب الفريق مؤكدًا أن الجمعية تعمل على تجهيز الفريق بدنيًّا وتكتيكيًّا للوصول مع اللاعبين من فئة الأيتام لأعلى مراحل الجاهزية الكاملة قبل بدء البطولة.

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من جانب آخر، تقرر أن يقيم فريق كهاتين معسكرًا إعداديًّا تحضيرًا لانطلاقة البطولة، وسيخوض الفريق مباريات ودية عدة.

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