في 6 أيام.. أكثر من 9296 مقترحًا واستفسارًا من المواطنين لوزير التعليم عبر "الشورى"

كشف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن تلقّي المجلس، منذ الإعلان قبل ستة أيام عن موعد حضور وزير التعليم، أكثر من 9296 مقترحًا واستفسارًا من المواطنين في مختلف الجوانب.
وقال "آل الشيخ": اللقاء مع وزير التعليم جاء برغبة من المجلس لطرح الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الوزارة، أو التي قُدمت كتجربة خاضعة للدراسة والتقويم، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.
وكان مجلس الشورى قد أعلن عن استضافة وزير التعليم خلال جلسة اليوم الأربعاء حتى يجيب عن تساؤلات أعضاء المجلس وملحوظاتهم بشأن أداء الوزارة، بالإضافة إلى مبادراتها وبرامجها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، كما يستعرض أمام المجلس خططَ الوزارة ورؤاها المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية ومخرجات التعليم؛ انطلاقًا من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية والعمل على التطوير والارتقاء بأداء مختلف القطاعات بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وبما يلبّي طموح المواطنين، ووصولًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي حضورُ وزير التعليم رغبةً من المجلس في مناقشة أداء وزارة التعليم والصعوبات والمعوقات التي تواجهها بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس التي تنصّ على أنه: "على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلّق باختصاصاتها، وله الحقّ في النقاش دون أن يكون له حق التصويت".