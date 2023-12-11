"سنوات مع الحُفَر والظلام".. شاهد من شقراء: أحياء تفتقر للخدمات و"الأمانة" ترد

وتشمل الأحياء التي تعاني من عدم السفلتة والإنارة منذ سنوات، الحي الواقع غرب حي الرحبة المتعارف على تسميته بـ"حي الأرامل والمطلقات"؛ حيث ظلت شوارع الحي طرقًا ترابية وحفرًا كبيرة تعيق السير، وتملؤها الأتربة صيفًا والوحل والطين شتاءً، إضافة إلى الظلام الدامس الذي يخيم على الحي كل ليلة بسبب عدم إنارة الشوارع.. والمستغرَب أن الحي يحتوي على عدد كبير من المنازل ومع ذلك لم يسفلت منه أي شارع؛ بل لا يوجد فيه أي إنارة أو رصف لشوارعه.