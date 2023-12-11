"سنوات مع الحُفَر والظلام".. شاهد من شقراء: أحياء تفتقر للخدمات و"الأمانة" ترد

ظلت عدد من أحياء شقراء تعاني منذ سنوات، بسبب عدم سفلتة شوارعها وعدم إنارتها ورصفها؛ مما ساهم في تكوّن الحفر الكبيرة والأرض الوعرة والأتربة التي تتطاير إلى المنازل عند هبوب الرياح أو مرور أي مركبة؛ بينما تتحول إلى وحل وطين في فصل الشتاء بسبب الأمطار، كما تتحول تلك الأحياء إلى ظلام دامس عند حلول الليل.
من جانبها أكدت "الأمانة" أنه تم الرفع لدراسة احتياج تلك الأحياء إلى السفلتة والإنارة؛ مشيرة إلى أنها ضمن أولويات "الأمانة".
وفي التفاصيل، ظلت عدد من أحياء شقراء تعاني من عدم السفلتة والإنارة والرصف، وأصبح تأثر هذه الخدمات هاجسًا يؤرق قاطنيها، ويعرّضهم للأمراض الصدرية جراء تطاير الأتربة التي تُخَلفها السيارات التي تمر بهذه الشوارع، بالإضافة إلى تحول هذه الطرق الترابية إلى وحل من الطين أثناء الأمطار؛ مما يزيد المعاناة.
وتشمل الأحياء التي تعاني من عدم السفلتة والإنارة منذ سنوات، الحي الواقع غرب حي الرحبة المتعارف على تسميته بـ"حي الأرامل والمطلقات"؛ حيث ظلت شوارع الحي طرقًا ترابية وحفرًا كبيرة تعيق السير، وتملؤها الأتربة صيفًا والوحل والطين شتاءً، إضافة إلى الظلام الدامس الذي يخيم على الحي كل ليلة بسبب عدم إنارة الشوارع.. والمستغرَب أن الحي يحتوي على عدد كبير من المنازل ومع ذلك لم يسفلت منه أي شارع؛ بل لا يوجد فيه أي إنارة أو رصف لشوارعه.
وتضم الأحياء التي تفتقر للخدمات: حي التأهيل الغربي حيث تحتفي السفلتة والإنارة من أجزاء كبيرة من الحي، كما يعاني حي الجبل من عدم السفلتة وعدم إنارة أجزاء كبيرة منه مما جعل تلك الشوارع حفرًا وأتربة في الصيف ووحلًا وطينًا في فصل الشتاء وظلامًا دامسًا مع حلول الليل.
ويشهد محيط مقر نادي الوشم بشقراء الذي بُنِيَ منذ أكثر من ٣٠ عامًا في حي الحميدية، وتحيط به المباني من كل جهة، نفس المعاناة؛ حيث ظل الشارع الذي يحده من الجهة الجنوبية دون سفلتة وتملؤه الحجارة وأكوام التراب دون إصلاح أو سفلتة مما يعيق مرور السيارات والمركبات فيه، رغم قِدَم الحي وتوسطه في أحياء المحافظة، ووجود مقر المجلس البلدي وممشى العائلات ونادي الوشم في الحي.
بدورها، طرحت "سبق" تلك المعاناة على الاتصال المؤسسي بأمانة منطقة الرياض، الذي تجاوب قائلًا: "بالإشارة لما تم إرساله؛ نفيدكم بأنه تم الرفع لدراسة احتياج السفلتة والإنارة لجميع المخططات الجديدة، ومنها ما تطرقتم له، وهي: مخطط (1348) غرب حي الرحّبة، ومخطط (1398 حي الملك عبدالله) غرب التأهيل، وحي النزهة رقم (973/أ- 972/ب- حي الجبل) وهي ضمن الأولويات التي تعمل الأمانة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لطرحها ضمن مشاريع سفلتة مخططات المنح الجديدة".
وأضاف: "أما ما يخص سفلتة الشارع بالمخطط رقم (986) للقطعة رقم (19) الواقعة جنوب نادي الوشم؛ فهو جزء من مخرجات أحد المشاريع بكمية (350 م2) وهو مُطِلّ على مجرى الوادي جنوب نادي الوشم بالمخطط رقم (986) ويجري استكمال الأعمال في نفس المربع من أجزاء من مشاريع أخرى لاكتمال أنسنة نفس المربع، واستكمال سفلتة جميع الوصلات خلال شهر حسب معايير الأولوية والأسبقية".
وتابع: "أما ما يخص المساحات الكبيرة فهي ضمن المشاريع القادمة المخططة بالميزانيات".