"سايت سكيب" يقدم باقات وخصومات لزوار المدينة المنورة في رمضان

وتوفر عروض (سايت سكيب) العديد من الأنشطة والباقات: أبرزها الباقة الشاملة، التي تستمر من يوم إلى ثلاثة أيام، وتشمل عددا من المغامرات والأنشطة؛ منها ركوب الخيل، والإنزال بالحبل، والإفطار على قمة جبل أحد، وجولة في معالم المدينة المنورة، وتسلق الجبال، والكارتينج، والرماية، كما تضم العروض عددا آخر من الأنشطة والألعاب الرياضية والإلكترونية، والاستكشافات، والرحلات في أرجاء المدينة المنورة ومزارعها وتضاريسها، والتعرف على ثقافتها وفنونها المختلفة.