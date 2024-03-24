"سايت سكيب" يقدم باقات وخصومات لزوار المدينة المنورة في رمضان

أعلن موقع وتطبيق (سايت سكيب)، المتخصص في مجال الرحلات والأنشطة والفعاليات، عن باقات من العروض والخصومات لزوار المدينة المنورة من المواطنين والمقيمين والسياح والمعتمرين، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتشمل العروض العديد من الأنشطة والمغامرات التي يختارها السائح والزائر عبر باقات مختلفة من الأنواع التي تلامس رغبة الزوار من عائلات وأصدقاء وأفراد.
وتقدم (سايت سكيب) من خلال موقعها على الإنترنت العديد من العروض والخصومات التي تهدف الى جذب المسافرين والزوار من المواطنين والمقيمين، وتشجيعهم على السفر والتنقل للتعرف على المدينة المنورة، حيث تتلاقى الروحانية الدينية المتجسدة في مساجدها الهادئة، مع أصالة التراث الإسلامي في معالمها الشهيرة، إلى جانب الاستمتاع بروحانية المدينة ومزارع النخيل التي تحيط بها، عبر تجربة متكاملة لإعادة اكتشاف المدينة والتعرّف على ثقافتها من خلال باقات مميزة وموفّرة بنسب تصل إلى 57%.
وتوفر عروض (سايت سكيب) العديد من الأنشطة والباقات: أبرزها الباقة الشاملة، التي تستمر من يوم إلى ثلاثة أيام، وتشمل عددا من المغامرات والأنشطة؛ منها ركوب الخيل، والإنزال بالحبل، والإفطار على قمة جبل أحد، وجولة في معالم المدينة المنورة، وتسلق الجبال، والكارتينج، والرماية، كما تضم العروض عددا آخر من الأنشطة والألعاب الرياضية والإلكترونية، والاستكشافات، والرحلات في أرجاء المدينة المنورة ومزارعها وتضاريسها، والتعرف على ثقافتها وفنونها المختلفة.
وتأتي هذه الخصومات والعروض ضمن شراكة استراتيجية مع روح السعودية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات لتعزيز السياحة الداخلية ولتشجيع المواطنين والمقيمين والسياح والمعتمرين والزوار على الاستمتاع بالوجهات السياحية، والأنشطة والفعاليات التي تشهدها مدن المملكة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.