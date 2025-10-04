"مواقف الرياض" تواصل تطوير منظومة المواقف الذكية.. أكثر من 300 ألف موقف مجاني داخل الأحياء المدارة وأكثر من 20 ألف مدفوع في الشوارع التجارية

تجدر الإشارة إلى أن "مواقف الرياض" يدعمها مشروع "المواقف خارج الشارع" كحل إضافي قدمه القائمون عليها منذ البداية لزيادة عدد المواقف من خلال توفير مراكز تنقل آمنة وفعّالة في مواقع حيوية ومكتظة بالسكان لزيادة المعروض من المواقف والتكامل مع المواقف على الشارع ( المدفوعة والمدارة ) لتحقيق هدف واحد يتمثل في تنظيم المواقف العامة وتعزيز انسيابية حركة المركبات وتحسين تجربة التنقل اليومية في العاصمة، بما يسهم في خلق بيئة حضرية منظمة وأكثر راحة للسكان والزوار.