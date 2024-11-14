اللجنة الاستشارية في قطاع التأمين تعقد اجتماعها الأول في الأكاديمية المالية

عقدت اللجنة الاستشارية لتنمية قدرات الكوادر البشرية في قطاع التأمين في الأكاديمية المالية، اجتماعها الأول برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين معالي الأستاذ عبد العزيز بن حسن البوق، وحضور أعضائها كافة، وذلك في مقر الأكاديمية بمركز الملك عبد الله المالي (كافد) بالرياض.
وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المطروحة ضمن جدول الأعمال والتي تسهم في تطوير قطاع التأمين بالمملكة، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
وكان مجلس أمناء الأكاديمية المالية أصدر سابقاً قراراً بتشكيل لجنة استشارية متخصصة في مجال تنمية قدرات الكوادر البشرية لقطاع التأمين، بهدف تحديد احتياجات التدريب والتطوير في القطاع وتقديم توصيات للارتقاء بالأداء العام لمنسوبيه، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الأكاديمية المالية للأعوام 2024 – 2026 الهادفة إلى تعزيز الكفاءة والتميز في القطاع المالي.
وتركز اللجنة على تعزيز كفاءة البرامج التطويرية الموجهة للكوادر البشرية في قطاع التأمين بهدف تحسين مستوى المعارف والمهارات لدى منسوبي القطاع، والعمل على تحديد احتياجات التدريب وتقديم توصيات محددة وموجهة لتحسين البرامج التدريبية وتطوير الشهادات المهنية والمهارات اللازمة للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى عمل اللجنة كمنصة تواصل مباشرة تمكن الأكاديمية المالية من فهم المتطلبات وتحديد أدق للاحتياجات وضمان تلبيتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أ. عبد العزيز بن حسن البوق رئيساً، والرئيس التنفيذي لهيئة التأمين أ. ناجي الفيصل التميمي، والرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية أ. مانع آل خمسان، والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين أ. عثمان بن يوسف القصبي ، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أ. طل هشام ناظر ، والرئيس التنفيذي لشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) أ. أحمد بن علي الجبر ، والرئيس التنفيذي لشركة مارش العربية لوساطة التأمين أ. بسام البدر، إضافة إلى مدير مركز التأمين في الأكاديمية المالية أميناً للجنة.