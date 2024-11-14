اللجنة الاستشارية في قطاع التأمين تعقد اجتماعها الأول في الأكاديمية المالية

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أ. عبد العزيز بن حسن البوق رئيساً، والرئيس التنفيذي لهيئة التأمين أ. ناجي الفيصل التميمي، والرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية أ. مانع آل خمسان، والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين أ. عثمان بن يوسف القصبي ، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أ. طل هشام ناظر ، والرئيس التنفيذي لشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) أ. أحمد بن علي الجبر ، والرئيس التنفيذي لشركة مارش العربية لوساطة التأمين أ. بسام البدر، إضافة إلى مدير مركز التأمين في الأكاديمية المالية أميناً للجنة.