إدانة شركة لاستخدام محتوى إلكتروني دون ترخيص وتغريمها 12 ألف ريال

وأكدت الهيئة أن نشر المحتوى على الإنترنت لا يعني إتاحته للاستخدام العام، مشددةً على ضرورة التأكد من وجود إذن أو ترخيص قبل نشر أو تعديل أي محتوى. كما شددت على أن حماية حقوق الملكية الفكرية تسهم في صون الإبداع وحفظ جهود المبدعين.