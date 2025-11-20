إدانة شركة لاستخدام محتوى إلكتروني دون ترخيص وتغريمها 12 ألف ريال

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قصة انتهاك جديدة لنظام حماية حقوق المؤلف، تمثّلت في استخدام إحدى الشركات لمصنفات منشورة عبر الإنترنت دون الحصول على إذن أو ترخيص من صاحب الحق، معتقدةً أن النشر الإلكتروني يُتيح استخدامها للجميع.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الانتهاك بدأت بتسجيل الشكوى، ثم تحليل الأدلة، تلاه التحقيق، وانتهت بإثبات المخالفة. وقررت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، في القرار رقم (24/04) وتاريخ 3 رجب 1445هـ، إدانة الشركة بمخالفة النظام، وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 12 ألف ريال، إضافة إلى إزالة المحتوى المخالف.
وأكدت الهيئة أن نشر المحتوى على الإنترنت لا يعني إتاحته للاستخدام العام، مشددةً على ضرورة التأكد من وجود إذن أو ترخيص قبل نشر أو تعديل أي محتوى. كما شددت على أن حماية حقوق الملكية الفكرية تسهم في صون الإبداع وحفظ جهود المبدعين.