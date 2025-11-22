"الشؤون الإسلامية" توفر ٩١ ألف وظيفة في أكبر عملية توظيف بتاريخها

ورأى عدد من الكُتّاب والإعلاميين أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية يقودها الوزير آل الشيخ، الذي أحدث منذ تولّيه الوزارة قبل سبع سنوات نقلة تطويرية في جميع قطاعاتها، ورفع من مستوى الأداء والاحترافية، خصوصًا في قطاع المساجد، مؤكدين أن البرنامج الوطني للتوظيف بات نموذجًا في الاستثمار في المواطن وخدمة المجتمع.