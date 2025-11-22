"الشؤون الإسلامية" توفر ٩١ ألف وظيفة في أكبر عملية توظيف بتاريخها

في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن توفير ٩١ ألف وظيفة على نظام المكافآت، ضمن أكبر عملية توظيف في تاريخ الوزارة، وتحظى هذه الخطوة باهتمام إعلامي ومجتمعي واسع، بوصفها نقلة نوعية في تمكين الكوادر الوطنية وخدمة بيوت الله.
وجاء إعلان الوزير آل الشيخ يوم الجمعة، كاشفًا عن فتح باب التوظيف لشغل ٣١ ألف وظيفة جديدة لمنسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة، ليصل بذلك إجمالي ما وفرته الوزارة من فرص وظيفية إلى ٩١ ألف وظيفة، تجسيدًا لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحظي هذا الإعلان بتغطية بارزة من وسائل الإعلام المحلية، التي وصفته بنقلة غير مسبوقة في مسار التوظيف بالقطاع الديني، مشيرةً إلى ما يعكسه من اهتمام القيادة بتمكين السعوديين والسعوديات من فرص عمل في مجالات الإمامة، والأذان، وخدمة المساجد.
كما سلّطت الصحف الإلكترونية والمنصات الإخبارية الضوء على الأثر المتوقع لهذه الخطوة في تحسين الأداء الإداري والفني في الوزارة، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة لمرتادي المساجد، مع ما تحمله من بُعد اجتماعي وتنموي على مستوى المملكة.
وتفاعلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الخبر، حيث عبّر العديد من المواطنين عن فخرهم بهذه المبادرة التي تجمع بين شرف خدمة المساجد، والاستقرار الوظيفي، ودعم الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع برامج تمكين الموارد البشرية وتطوير القطاع غير الربحي.
وأشاد مهتمّون بالشأنين الدعوي والاقتصادي بمرونة نظام المكافآت في وظائف “الإمام والمؤذن”، لكونه لا يشترط التفرغ الكامل، ما يسمح بالجمع بين وظيفة أساسية وخدمة المسجد، ويمنح الكفاءات فرصًا أوسع للمشاركة في عمارة بيوت الله.
ورأى عدد من الكُتّاب والإعلاميين أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية يقودها الوزير آل الشيخ، الذي أحدث منذ تولّيه الوزارة قبل سبع سنوات نقلة تطويرية في جميع قطاعاتها، ورفع من مستوى الأداء والاحترافية، خصوصًا في قطاع المساجد، مؤكدين أن البرنامج الوطني للتوظيف بات نموذجًا في الاستثمار في المواطن وخدمة المجتمع.