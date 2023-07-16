"السديس": الخطة الاستراتيجية الجديدة لرئاسة الحرمين الأضخم والأكبر

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن الخطة الاستراتيجية الجديدة لرئاسة الحرمين الشريفين، والتي سيُعلن عنها مطلع العام الجديد، مشيراً إلى أنها تستهدف خدمة مليار مصلّ وزائر للحرمين الشريفين خلال عام 1445، وتعد الأضخم والأكبر في تاريخ الرئاسة؛ لكونها تعتمد على منظومة تقنية متكاملة ومطورة من الخدمات الذكية المتنوعة وفق المؤشرات المعيارية العالمية والحوكمة وقياس الأثر.