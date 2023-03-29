نائب رئيس الإدارة الدينية بكازاخستان: مشروع تفطير الصائمين لفتة إنسانية كريمة من بلد كريم

وفي ختام تصريحه دعا, نائب رئيس مجلس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان نائب المفتي الشيخ أونغاروف إيرشات أغيباي أولي المولى –عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين، مثنيًا الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية وتوثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.