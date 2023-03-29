نائب رئيس الإدارة الدينية بكازاخستان: مشروع تفطير الصائمين لفتة إنسانية كريمة من بلد كريم

رفع نائب رئيس مجلس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان نائب المفتي الشيخ أونغاروف إيرشات أغيباي أولي، الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة تدشين برنامج تفطير الصائمين بكازاخستان، معبرًا عن سعادته بهذه الهدية القيمة التي تعد لفتة كريمة من بلد كريم وقيادة عرفت بحبها للعمل الإنساني والخيري في العالم.
جاء ذلك بتصريح صحفي له أدلى به بمناسبة تنفيذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد البرامج الرمضانية منها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور الفاخرة وإرسال عدد كبير من الأئمة لإمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.
وقال نائب المفتي في كازاخستان إن الجهود الكبيرة والمساهمات العظيمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في التخفيف عن المحتاجين في دول العالم لمسة حانية ولفتة كريمة من بلد كريم وقيادة عُرفت منذ القدم بحبها للخير, مؤكدًا أن هذه الأعمال الجليلة مقدرة من عموم المسلمين وهي مما تميزت بها السعودية.
وفي ختام تصريحه دعا, نائب رئيس مجلس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان نائب المفتي الشيخ أونغاروف إيرشات أغيباي أولي المولى –عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين، مثنيًا الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية وتوثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.