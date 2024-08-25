العمر والشريك الأجنبي ورأس المال.. "شروط تأسيس الشركات" توضحها "التجارة"

كشفت وزارة التجارة، عن شروط تأسيس الشركات، منبهة إلى بعض الاختلافات في حالات الشركات المهنية والمبسطة والمساهمة، وأشارت إلى طبيعة العمر والشريك الأجنبي ورأس المال.
وأوضحت الوزارة، أن من شروط تأسيس الشركة، ألا يقل العمر عن 18 سنة، وفي حال كان المؤسّس قاصراً يتم إرفاق صك الولاية إذا كان الولي غير الأب، كما يجب ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين، وفي حال كان أحد الشركاء شريكاً اعتبارياً "غير طبيعي" يجب أن يكون السجل التجاري غير مشطوب وغير منتهٍ.
وفي حال وجود شريك أجنبي يجب أن تتوافر رخصة استثمار صادرة من وزارة الاستثمار، أما إذا كانت صفة الشركة "مهنية" فيتم التحقّق من "توافر رخصة مهنية سارية، وألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص عن (25%) من رأس مال الشركة المهنية، وألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%".
وعن الشركة المساهمة، أوضحت "التجارة" أنه يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركة المساهمة عن 500 ألف ريال سعودي، ولا يقل رأس المال المدفوع عن الربع، فيما لا توجد شروط على رأس المال إذا كانت الشركة مساهمة مبسطة.