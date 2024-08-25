العمر والشريك الأجنبي ورأس المال.. "شروط تأسيس الشركات" توضحها "التجارة"

وأوضحت الوزارة، أن من شروط تأسيس الشركة، ألا يقل العمر عن 18 سنة، وفي حال كان المؤسّس قاصراً يتم إرفاق صك الولاية إذا كان الولي غير الأب، كما يجب ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين، وفي حال كان أحد الشركاء شريكاً اعتبارياً "غير طبيعي" يجب أن يكون السجل التجاري غير مشطوب وغير منتهٍ.