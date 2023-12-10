متوسط إنفاق الفرد في السعودية على الآيس كريم يرتفع إلى 70 ريالًا

قُدّر حجم سوق الآيس كريم في المملكة العربية السعودية بحوالى 551.7 مليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 598 مليون دولار بنهاية عام 2023، ويستمر في النمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالى 8.4%، ليصل إلى 648.3 مليون دولار في عام 2024.
وبلغ سوق الآيس كريم في السعودية ما يعادل 419 مليون دولار أمريكي في عام 2015، واستمر النمو حتى بلغ 469.5 مليون دولار في عام 2020، قبل أن تتأثر مبيعات الآيس كريم سلبًا بسبب جائحة كورونا وعمليات الإغلاق ومحدودية الحركة.
وبلغ متوسط استهلاك الفرد من حيث القيمة في عام 2023 حوالى 18.5 دولارًا (70 ريالًا للفرد)، مقارنة بـ13 دولارًا (49 ريالًا) في عام 2015.
وتساهم عدة عوامل في ارتفاع الطلب على الآيس كريم في المملكة، منها بناء الفنادق والمنتجعات، ودخول العديد من المطاعم العالمية الجديدة إلى السوق، وزيادة عدد السياح والترفيه والفعاليات الرياضية والثقافية.