متوسط إنفاق الفرد في السعودية على الآيس كريم يرتفع إلى 70 ريالًا

قُدّر حجم سوق الآيس كريم في المملكة العربية السعودية بحوالى 551.7 مليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 598 مليون دولار بنهاية عام 2023، ويستمر في النمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالى 8.4%، ليصل إلى 648.3 مليون دولار في عام 2024.