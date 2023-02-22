"الفضلي": التاريخ وقف شاهدًا على إرساء أسس دولة ركيزتها التوحيد قبل 3 قرون

عبّر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عن بالغ الفخر والاعتزاز بذكرى "يوم التأسيس" الذي مثّل بداية تحول محورية ومهمة في تاريخ البلاد؛ يُستذكر من خلاله الماضي التليد، عندما وقف التاريخ شاهدًا على إرساء أسس دولة قامت على التوحيد قبل ثلاثة قرون.
وقال "الفضلي": كان البناء شامخًا وقويًّا، وشكّل اللبنة الأولى لنهضة وطننا وتطوره في جميع مراحل تاريخه، وصولًا إلى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الذي يشهد نهضةً شاملة في المجالات كافة؛ انطلاقًا من رؤية طموحة.
ورفع بهذه المناسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يعيد هذه المناسبة على هذه البلاد وهي تنعم بالرخاء والأمن والاستقرار.