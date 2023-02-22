"الفضلي": التاريخ وقف شاهدًا على إرساء أسس دولة ركيزتها التوحيد قبل 3 قرون

وقال "الفضلي": كان البناء شامخًا وقويًّا، وشكّل اللبنة الأولى لنهضة وطننا وتطوره في جميع مراحل تاريخه، وصولًا إلى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الذي يشهد نهضةً شاملة في المجالات كافة؛ انطلاقًا من رؤية طموحة.