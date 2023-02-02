فيصل بن فرحان من بغداد: المملكة تدعم جهود تعزيز الاستقرار بالعراق.. تطور كبير في العلاقات

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تدعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار.
وقال وزير الخارجية: العلاقات الاقتصادية مع العراق تتطور بشكل كبير.
وأضاف: العراق يلعب دورًا أساسيًّا في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، ولا فرص للازدهار بالمنطقة دون الاستقرار.
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية تطورت في المجالات النفطية والتجارية والأمنية.
وقال وزير الخارجية العراقي: نعمل مع السعودية على خفض حدة التوتر في المنطقة، وهناك توجه سعودي لتشجيع الاستثمارات في العراق.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد وصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، وصول الأمير فيصل؛ مؤكدًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الخارجية سيلتقي -خلال الزيارة- كلًّا من: رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".