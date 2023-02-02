فيصل بن فرحان من بغداد: المملكة تدعم جهود تعزيز الاستقرار بالعراق.. تطور كبير في العلاقات

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، وصول الأمير فيصل؛ مؤكدًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الخارجية سيلتقي -خلال الزيارة- كلًّا من: رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".