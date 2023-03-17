شاهد.. مخالفون يبيعون المواشي عشوائياً جنوب جدة.. ومتضررون: سوق سوداء!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تنشط حركة بيع المواشي في أحياء متفرقة من جدة، فيما رصدت عدسة "سبق" وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يقومون ببيع مواشي في حي الأجاويد جنوب جدة؛ حيث يحيط المخالفون بالمشترين من كل جهة لإيصال الذبيحة إلى سياراتهم وعرض ذبحها في أماكن مهجورة مع ارتفاع شديد في قيمة شراء الذبيحة وغياب للرقابة.
وناشد مواطنون، عبر "سبق"، الجهات الرقابية بإتخاذ الإجراءات النظامية حيال هؤلاء الوافدين لمنع ما أسموه بالسوق السوداء؛ مشيرين إلى أن هؤلاء باتوا يشكلون خطراً، حيث يفتقدون للاشتراطات الصحية.
وأكد مواطنون أن الأجهزة الرقابية بأمانة جدة والأجهزة الأخرى غائبة عن المشهد، في ظل تزايد السيارات التي تحمل المواشي مع اقتراب شهر رمضان.