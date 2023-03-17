شاهد.. مخالفون يبيعون المواشي عشوائياً جنوب جدة.. ومتضررون: سوق سوداء!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تنشط حركة بيع المواشي في أحياء متفرقة من جدة، فيما رصدت عدسة "سبق" وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يقومون ببيع مواشي في حي الأجاويد جنوب جدة؛ حيث يحيط المخالفون بالمشترين من كل جهة لإيصال الذبيحة إلى سياراتهم وعرض ذبحها في أماكن مهجورة مع ارتفاع شديد في قيمة شراء الذبيحة وغياب للرقابة.