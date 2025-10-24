انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأسترالي برئاسة الدكتور جابر بن عايض الفهاد

أما في الجانب التجاري، فقد شهد التبادل التجاري بين المملكة وأستراليا نموًّا متزايدًا عامًا بعد عام، إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2022 نحو أربعة مليارات دولار أمريكي، وبلغ في عام 2023 ما يقارب 1.9 مليار دولار أمريكي، منها 1.07 مليار دولار صادرات أسترالية إلى المملكة و847 مليون دولار واردات سعودية إلى أستراليا. وفي عام 2024، بلغت صادرات المملكة إلى أستراليا نحو 883 مليون دولار أمريكي، مقابل واردات من أستراليا بلغت نحو 861 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستمراً في العلاقات التجارية بين البلدين. كما تشهد العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول الخليج توسعًا مستمرًا في مجالات الاستثمار، والطاقة النظيفة، والتعليم، والتقنيات الحديثة، بما يرسّخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد وشريك موثوق عالميًا.