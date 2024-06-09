شفاعة أمير الحدود الشمالية تثمر تنازل أولياء دم "الجميلي" عن بقية مبلغ الصلح

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، ياس وياسر ابنا عودة الجميلي, حيث أثنى على تجاوب أولياء الدم مع شفاعته، داعيًا إلى نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز، وحل النزاعات والتصالح في الخصومات، امتثالًا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع.