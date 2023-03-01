"فلكية جدة": "الزهرة" تعانق "المشتري" في سماء المملكة والوطن العربي مساء الغد

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر؛ كما حدث في اقتران المشتري وزحل عام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة، ويطلق على مثل هذا الحدث اسم "الاقتران العظيم"، ولن يكون اقتران الزهرة والمشتري بنفس المسافة؛ ولكن سيكون المنظر رائعًا.