"فلكية جدة": "الزهرة" تعانق "المشتري" في سماء المملكة والوطن العربي مساء الغد

تشهد سماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم غد الخميس والانتقال نحو بداية الليل، اقترانًا رائعًا بين كوكبي الزهرة والمشتري؛ حيث سيفصل بينهما نصف درجة فقط في الأفق الغربي؛ في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة، وليس لهذه الظاهرة تأثير على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر؛ كما حدث في اقتران المشتري وزحل عام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة، ويطلق على مثل هذا الحدث اسم "الاقتران العظيم"، ولن يكون اقتران الزهرة والمشتري بنفس المسافة؛ ولكن سيكون المنظر رائعًا.
وأضاف أبو زاهرة، ترتبط الاقترانات بشكل كبير بالكواكب؛ ولكنها يمكن أن تحدث أيضًا مع أي جسمين فلكيين؛ بما في ذلك الكويكبات والأقمار والنجوم وبالطبع الشمس.
ولفت إلى أن اقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويًّا؛ وبالتحديد كل 13 شهرًا، وبشكل أكثر دقة كل 398.88 يومًا؛ لكن هذا العام ستكون المسافة الظاهرية بين الكوكبين أكبر قليلًا عما حدث في العام الماضي.. وعلى الرغم من ذلك سيبدو للراصد بالعين المجردة كأنهما على وشك ملامسة بعضهما.
وتابع أبو زاهرة، أن رؤية الزهرة قرب المشتري ظاهري فقط؛ لأنهما في نفس خط الرؤية من الأرض؛ فمدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، ومدار المشتري أبعد كثيرًا؛ حيث سيفصل بينها ملايين الكيلومترات؛ لذا فإن الاقتراب بينهما ليس حقيقيًّا؛ فهو يحدث لأن الأرض والزهرة والمشتري مصطفة تقريبًا في الفضاء.
وأكمل: الزهرة سيكون الألمع بين الاثنين حيث يبلغ (-3.9) مقارنة بالمشتري (-2.1)، وهذا فرق خمسة أضعاف في السطوع، وعند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيبدو مثل كرة صغيرة محدبة قُطرها 12 ثانية قوسية و85٪ مضاءة بنور الشمس، ويبلغ عرض المشتري 34 ثانية قوسية، وهذا صغير بالنسبة لكوكب المشتري؛ لأنه موجود الآن تقريبًا على الجانب الآخر من النظام الشمسي بالنسبة لنا.
ويمكن رؤية الزهرة والمشتري سويًّا في مجال رؤية المنظار، وسيظل الكوكبان فوق الأفق لحوالى ساعتين.
جدير بالذكر أنه بعد يوم الاقتران سوف تزداد المسافة الظاهرية بين الكوكبين ويبتعدان عن بعضهما تدريجيًّا؛ حيث سيتحرك المشتري ببطء نحو وهج الشمس، ويختفي عن الأنظار لبعض الوقت؛ لكن الزهرة ستستمر في الابتعاد عن الشمس وستضيء ليالي فصل الربيع.
لا تفوتوا رؤية هذا العرض؛ لأن كوكبي المشتري والزهرة لن يكونا في مثل هذا العناق السماوي من جديد حتى عام 2027.