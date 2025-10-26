قطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض يحقق نموًا بنسبة 43% بنهاية الربع الثالث 2025

أعلنت وزارة التجارة عن ارتفاع عدد السجلات التجارية الخاصة بقطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية بنسبة 43% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ليصل إجمالي السجلات إلى 26,372 سجلًا، مقارنة بـ 18,443 سجلًا خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.