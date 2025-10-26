قطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض يحقق نموًا بنسبة 43% بنهاية الربع الثالث 2025

أعلنت وزارة التجارة عن ارتفاع عدد السجلات التجارية الخاصة بقطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية بنسبة 43% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ليصل إجمالي السجلات إلى 26,372 سجلًا، مقارنة بـ 18,443 سجلًا خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزارة أن الرياض تصدرت قائمة المناطق الأكثر نشاطًا في هذا المجال بـ 13,813 سجلًا، تلتها مكة المكرمة بـ 6,873 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 2,480 سجلًا، فيما جاءت المدينة المنورة وعسير بـ 924 و578 سجلًا على التوالي.
وأكدت وزارة التجارة أن هذا النمو يعكس مكانة المملكة المتزايدة كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الكبرى، مدعومًا بالبنية التحتية المتطورة والتسهيلات الحكومية التي تُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جعل المملكة وجهة عالمية للأعمال والسياحة والمؤتمرات.