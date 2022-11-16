"الطاقة" تحصد المركز الأول للجهات الأعلى تقدمًا في قياس التحول الرقمي لعام 2022م

حقَّقت وزارة الطاقة المركز الأول للجهات الأعلى تقدمًا في قياس التحول الرقمي لعام 2022م، وفقًا للتصنيف الذي تُصدره هيئة الحكومة الرقمية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية، الذي تنظِّمه الهيئة تحت شعار "نحو أفق رقمي واعد"، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.
وفي التفاصيل، أشار تقرير هيئة الحكومة الرقمية إلى أن نسبة تقدم الوزارة بلغت 70.14 % لتصبح النتيجة الإجمالية للوزارة 87.47 %، حيث كانت الوزارة قد أطلقت عددًا من المبادرات، وحقَّقت عددًا من الإنجازات التي أسهمت في هذا التقدّم في المؤشر، كان منها: اعتماد إستراتيجية التحول الرقمي، وإستراتيجية البيانات، وحملة التوعية بمفهوم التحول الرقمي، وبدء برنامجٍ لتدريب الموظفين والموظفات للعمل على رحلة التحول الرقمي، كما أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية، مثل: منصة تراخيص وتصاريح المتاجرة بالمنتجات البترولية، وتراخيص تخصيص الطاقة، فضلاً عن حصول الوزارة على شهادة الآيزو 22301 في مجال استمرارية الأعمال الرقمية.
يُذكر أن قياس التحول الرقمي يهدف إلى رفع مستوى التزام الجهات الحكومية بالتحول الرقمي، وتحقيق متطلباته من خلال التطبيق الأمثل للمعايير؛ وذلك بهدف تطوير منظومة وخدمات الحكومة الرقمية، وصولاً إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والإسهام في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.