"الطاقة" تحصد المركز الأول للجهات الأعلى تقدمًا في قياس التحول الرقمي لعام 2022م

وفي التفاصيل، أشار تقرير هيئة الحكومة الرقمية إلى أن نسبة تقدم الوزارة بلغت 70.14 % لتصبح النتيجة الإجمالية للوزارة 87.47 %، حيث كانت الوزارة قد أطلقت عددًا من المبادرات، وحقَّقت عددًا من الإنجازات التي أسهمت في هذا التقدّم في المؤشر، كان منها: اعتماد إستراتيجية التحول الرقمي، وإستراتيجية البيانات، وحملة التوعية بمفهوم التحول الرقمي، وبدء برنامجٍ لتدريب الموظفين والموظفات للعمل على رحلة التحول الرقمي، كما أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية، مثل: منصة تراخيص وتصاريح المتاجرة بالمنتجات البترولية، وتراخيص تخصيص الطاقة، فضلاً عن حصول الوزارة على شهادة الآيزو 22301 في مجال استمرارية الأعمال الرقمية.