"جمعية الزهايمر" و"أعمال للتنمية الأسرية" تُوقِّعان اتفاقية شراكة مجتمعية

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مبادرة خيرية في مجال تمكين وتنمية أفراد الأسر؛ وذلك لتقديم ورش توعوية من خلال حملات وجهود تثقيفية إعلامية مشتركة في الشهر العالمي للزهايمر، واليوم العالمي للتطوع، والإمداد بقاعدة بيانات لأسر من مرضى الزهايمر المستحقين، وتقديم اللازم لهم بالتدريب والتأهيل لأبناء أسر مرضى الزهايمر، وذلك عن طريق الدورات التدريبية لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل.. إضافة إلى تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة من أسر مرضى الزهايمر الراغبين في الحصول على قروض حسنة للانطلاق بمشاريعهم من خلال عدد من الاشتراطات اللازمة، التي تساهم في نجاح المشروع واستدامته، والتدريب الحِرفي والمهني لأسر مرضى الزهايمر، مثل الخياطة وفن التصوير، وصناعة العطور وصيانة الجوالات، وتنسيق الزهور التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل، من خلال هذه البرامج، وإمكانية الاستفادة من المعامل الإنتاجية التابعة للجمعية، وفق المتاح، بما يتناسب مع حاجة المستفيد لما توليه جمعية أعمال من اهتمام ملحوظ لتنمية بشرية تدريبية.