"جمعية الزهايمر" و"أعمال للتنمية الأسرية" تُوقِّعان اتفاقية شراكة مجتمعية

عُقدت اتفاقية شراكة مجتمعية بين الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر في مقرها أمس وجمعية أعمال للتنمية الأسرية سعيًا لتحقيق التطلعات والطموحات المجتمعية، ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وإيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ومثَّل الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، فيما مثّل جمعية أعمال للتنمية الأسرية أمينها العام الشيخ عبدالرزاق القشعمي.
وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مبادرة خيرية في مجال تمكين وتنمية أفراد الأسر؛ وذلك لتقديم ورش توعوية من خلال حملات وجهود تثقيفية إعلامية مشتركة في الشهر العالمي للزهايمر، واليوم العالمي للتطوع، والإمداد بقاعدة بيانات لأسر من مرضى الزهايمر المستحقين، وتقديم اللازم لهم بالتدريب والتأهيل لأبناء أسر مرضى الزهايمر، وذلك عن طريق الدورات التدريبية لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل.. إضافة إلى تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة من أسر مرضى الزهايمر الراغبين في الحصول على قروض حسنة للانطلاق بمشاريعهم من خلال عدد من الاشتراطات اللازمة، التي تساهم في نجاح المشروع واستدامته، والتدريب الحِرفي والمهني لأسر مرضى الزهايمر، مثل الخياطة وفن التصوير، وصناعة العطور وصيانة الجوالات، وتنسيق الزهور التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل، من خلال هذه البرامج، وإمكانية الاستفادة من المعامل الإنتاجية التابعة للجمعية، وفق المتاح، بما يتناسب مع حاجة المستفيد لما توليه جمعية أعمال من اهتمام ملحوظ لتنمية بشرية تدريبية.
وتقدم مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر بالشكر الجزيل لجمعية أعمال للتنمية الأسرية؛ لمبادرتها ومساعيها في التنمية في المجتمع، وأثر ذلك على جميع الأصعدة.
وتولي الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر أهمية كبيرة للمسؤولية الاجتماعية، ونشر كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، وجودة الحياة، ومواجهة التحديات.. كما أن الجمعية لديها حتى الآن 49 اتفاقية استراتيجية، تقدم خدماتها للمرضى وذويهم، وتُفعِّل من خلالها أهدافها الرئيسية التي تتمحور في رفع الوعي الصحي والاجتماعي بمرض الزهايمر، وتقديم الدعم، والمساندة للمرضى وذويهم، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الصحية الرسمية، والخيرية، والطبية، والعلمية والبحثية، والأكاديمية، والتقنية، والإعلامية، ومؤسسات القطاع الخاص، ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرض، والتعاون مع الجمعيات الإقليمية والدولية من أجل تطوير الخدمات المقدمة من قِبل الجمعية للمرضى، ومواكبة المستجدات العلمية والتطورات البحثية من قِبل المؤسسات الطبية والعلمية في الداخل والخارج.
ولمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل على هاتف الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر: 0112143838/ 0114100112، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: إكس- إنسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.