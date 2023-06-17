"الخريف" يختتم زيارته إلى ألمانيا.. شهدت توقيع اتفاقيتين مع "NEWALU" و"NCTE"

وعقد "الخريف" في مدينة برلين وميونخ عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي الشركات الألمانية؛ لبحث فرص التعاون بين القطاع الخاص في المملكة وألمانيا، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين الجانبين؛ وذلك بحضور عدد من مسؤولي وقادة جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.