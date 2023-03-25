"التفاتٌ واستعارةٌ وكناية".. أساليب بلاغية يعجز البشر عن محاكاتها في القرآن الكريم

وأشار "دكتور البلاغة والنقد": من الأساليب البلاغية "الاستعارة"؛ وهي "تشبيه حُذِفَ أحد طرفيه"؛ أي المشبه أو المشبه به، ومن شواهدها الآية الكريم "١٦٩" في قوله تعالى: "إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ"، ويرد السؤال: كيف كان الشيطان آمرًا مع قوله تعالى: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ…"؟ وهذا الكلام ليس على حقيقته، إنما على سبيل الاستعارة التصريحية؛ حيث شبه تزيين الشيطان وبعثه على الشر بأمر الآمر، على سبيل الاستعارة التصريحية، ولا شك أن مجيء الاستعارة في هذا المقام، كان له الأثر البالغ على المخاطب، ومن هنا وقع هذا السؤال.