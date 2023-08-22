"المسند": "التغير المناخي" ليس مؤامرة.. والغرب يوظفه لضرب "مصدّري النفط"

وأردف: هذا المكر من قِبلهم في التعامل مع الحدث، دفع طائفة أخرى إلى إنكار التغير المناخي جملةً وتفصيلًا، ووصفوا المشكلة بأنها مؤامرة تُحاك لمصدّري النفط خاصة من الدول العربية، وعلى وجه التحديد الخليجية، وأن المناخ لم يتغير، والصحيح أن الغرب يريد قلب الطاولة على غيره بشأن من تسبب في تغيّر المناخ.