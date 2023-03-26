بعد انتهاء مهلة الـ 90 يومًا والتوقف المؤقت.. موقع التراخيص السياحية يعود إلى العمل

نشر حساب وزارة السياحة عبر تويتر تنبيهًا كالتالي "نحيطكم علمًا عن توقف عمل بوابة تراخيص الأنشطة السياحية مؤقتًا، وذلك يوم الأحد 26 مارس لغرض التطوير والتحديث"، واستمر لمدة 12 ساعة.
وانتهى التوقف اليوم الأحد الساعة 4 عصرًا فيما انتهت مهلة الـ 90 لإصدار التراخيص وفق اللوائح والاشتراطات الجديدة والتي انتهت يوم 25 مارس 2023.
وراعت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات المستهدفين، وهم: قطاعات الضيافة وخدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي وإدارة مرافق الضيافة السياحية والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص والأنشطة التجريبية والتفتيش على الأنشطة السياحية ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة والوجهات السياحية.
يُذكر أن الوزارة منحت المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يومًا بدأت من ديسمبر الماضي لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، ولاسيّما أن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.