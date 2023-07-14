التسامت الثاني والأخير لهذا العام.. الشمس تتعامد على الكعبة الأحد المقبل

وأشار "أبو زاهرة" إلى أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.