المقبل: التخطيط الاستراتيجي والتوظيف الناجح للموارد البشرية في المنظمات من التحديات المستقبلية

وتقول وجدان المقبل إن استراتيجية التحفيز والاحتفاظ بالموظفين أمرٌ ضروري للحفاظ على قوى عاملة مستقرة، وتقليل تكاليف الدوران الوظيفي، مثل خلق بيئة عمل إيجابية، وتقديم تعويضات تنافسية، والاعتراف بجهود الموظفين. أما استراتيجية التدريب والتطوير فهي استثمار المنظمات في مهارات ومعرفة موظفيها؛ لتظل قادرة على المنافسة في بيئة الأعمال، مثل تصميم برامج تدريب لتعزيز مهارات الموظفين، وتحسين أدائهم، وإعدادهم لأدوار مستقبلية داخل المنظمة. وإدارة الأداء هي استراتيجية تساعد المنظمات على مواءمة أهداف الموظفين مع أهداف وظائفهم والمنظمة، ووضع توقعات واضحة للأهداف، والتأكد من فَهم الموظفين لأهدافهم، ومن ثم تسهيل الوصول إلى الاحتياجات التطويرية للموظف، وتحسين الأداء العام للمنظمة، مثل تقييم منجزات الأفراد عن طريق وسيلة موضوعية للحكم على مدى مساهمة كل فرد في إنجاز الأعمال التي توكل إليه، ومعرفة الأداء المميز، وتحديد مجالات التحسين.