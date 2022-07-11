القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام

وثمَّن ملك البحرين الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بجميع الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخَّرت جُلَّ جهودها وطاقاتها لتنظيم شعيرة الحج، وخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، وفق إجراءات احترازية ووقائية، حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم؛ وهو ما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يُسر وسهولة وأمان وطمأنينة.. مشيدًا جلالته بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف، وما تم استحداثه من خدمات مميزة بكل المرافق والمشاعر المقدسة التي تعود بالنفع على الحجاج، وتيسير أداء مناسكهم.