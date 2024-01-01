بفارق 4 درجات.. "الصدقة" تمنح طلاب تبوك الفوز في "فرسان التعليم" على حساب "الشرقية"

بفارق بسيط، تغلب طلاب تبوك على طلاب الشرقية بنتيجة 65 ـ 61 في الجولة السابعة من برنامج "فرسان التعليم"، الذي تنظمه وزارة التعليم.
وفيما ضم فرسان تبوك الطلاب ريماس الجهني، غيداء العطوي، ممدوح العنزي، وراضي العطوي، ضم فرسان الشرقية الطلاب عمر العفالق، عبدالله آل شريدة، نورا الرقاق، ونورا الطليحي، والذين تنوعت هواياتهم بين التصميم، والرسم، والقراءة والاطلاع، وكتابة الشعر.
ونجح مقدم البرنامج عبد الرحمن البشري في تعزيز التنافس بين الفريقين تارة، وتحفيز الفريق المتراجع ودفعه إلى استجماع قواه تارة أخرى.
وتنافس الفريقان في 4 جولات رئيسة، وهي: القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في المملكة.
وبدت مستويات فرسان تبوك والشرقية متقاربة إلى حد كبير، في إشارة إلى ارتفاع مستويات الفرق المشاركة، إذ سيطر التعادل على أول جولتين من الحلقة (القدية ونيوم)، وتأجل الحسم إلى الجولة الثالثة والرابعة (نيوم وروح السعودية).
وبدأت الحلقة بجولة القدية، وتنافس الفريقان في الإجابة على الأسئلة العشرة، التي تنوعت بين العلم، والتاريخ، والثقافة العامة وانتهت بالتعادل 12 لكل منهما.
وتكرر مشهد التعادل مرة أخرى في جولة نيوم، بـ18 درجة لكل منهما، بعدما تمكن كل فريق في استغلال الصلاحيات الممنوحة له، تارة بسحب السؤال، وتارة أخرى بتغييره.
وفي جولة نيوم، لم يتمكن فرسان الشرقية من الإجابة عن سؤال تناول الفئات التي تستحق الصدقة وفق ما ورد في القرآن الكريم، وأجابوا على سؤال عن أسماء العواصم العربية، فيما لم يتمكن فرسان تبوك من الإجابة عن سؤال طلب ذكر أسماء كواكب المجموعة الشمسية، وأجابوا على سؤال طلب اسم شاعرين من شعراء المعلقات (عنتر بن الشداد، زهير ابن أبي سلمى).
وفي مرحلة "روح السعودية"، تأخر فرسان الشرقية في الإجابة على سؤال طلب معرفة صورة لم تكتمل أجزاؤها (مركز الملك عبدالله المالي)، وتعرفوا على الصورة الأخرى (المربع الجديد في الرياض).
في المقابل، تعرف فرسان تبوك على الصورتين المعروضتين عليهم (برج المراقبة في ميناء جدة، وسوق المسوكف في القصيم). وينتظر فرسان تبوك ملاقاة الفائز في الحلقة الثامنة، التي تجمع بين فرسان جدة، وفرسان الباحة بعد غد (الأربعاء).
ويشارك في البرنامج 64 طالباً وطالبة، تم تقسيمها إلى 16 فريقاً، يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، وتُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، ويحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.
ويتم عرض برنامج المسابقات التلفزيوني (فرسان التعليم)، على قنوات عين التعليمية، بشكل أسبوعي مساء الاثنين والأربعاء؛ لإثراء الجوانب المعرفية والتعليمية والثقافية الوطنية للطلاب والطالبات.