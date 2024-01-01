بفارق 4 درجات.. "الصدقة" تمنح طلاب تبوك الفوز في "فرسان التعليم" على حساب "الشرقية"

وفي جولة نيوم، لم يتمكن فرسان الشرقية من الإجابة عن سؤال تناول الفئات التي تستحق الصدقة وفق ما ورد في القرآن الكريم، وأجابوا على سؤال عن أسماء العواصم العربية، فيما لم يتمكن فرسان تبوك من الإجابة عن سؤال طلب ذكر أسماء كواكب المجموعة الشمسية، وأجابوا على سؤال طلب اسم شاعرين من شعراء المعلقات (عنتر بن الشداد، زهير ابن أبي سلمى).