"دار وإعمار" ترسم البسمة على وجوه الأسر السعودية خلال العيد في "سرايا النرجس"

نظمت "دار وإعمار" الشركة الرائدة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري بالمملكة، حدثًا احتفاليًا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، شاركت فيه فرحة العيد مع الأسر السعودية التي تُقيم في مشروعها النوعي "سرايا النرجس"، حيث حرصت الشركة على نشر أجواء الفرح والسعادة بين الأطفال وأهاليهم وأصدقائهم.
وشهد الحفل حضوراً وتفاعلاً لافتاً مع العائلات التي توافدت للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، التي ملأت القلوب بالبهجة والسرور، حيث أبهرت العروض النارية الحضور، وأضفى العرض الموسيقي الرائع بآلة العود لمسة مميزة على الأجواء الجميلة، وحظي ركن الأطفال بفعاليات متنوعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية كعرض الفقاعات، وفقرة الساحر، وراقصة الحلوى، التي عكست أجواء المرح والسعادة، في ثاني أيام العيد.
وتضمن البرنامج ركن ضيافة مميّز، تم فيه تقديم القهوة السعودية الأصيلة، وأفخر أنواع التمور العربية، والعديد من الأطباق الشعبية الشهية، التي أثارت الحواس، واستحضرت ذكريات الضيافة السعودية الأصيلة الدافئة والمُرَّحبة، وشجعت الضيوف على التواصل وتبادل الأحاديث والاستمتاع بالأطعمة اللذيذة التي قدمتها عربات الطعام المتنقلة في جو من الود والترحاب.
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، أسامة الخنيزي، عن سعادته برؤية مشاعر الفرح والسعادة على الأسر المقيمة في "سرايا النرجس"، مؤكداً أن الحفل فرصة مميزة لتوطيد العلاقات بين سكان المشروع، وتعزيز التواصل والترابط الاجتماعي بينهم.
وأشار إلى أن احتفال "دار وإعمار" مع الأسر السعودية في مشروع "سرايا النرجس" بمناسبة عيد الأضحى، هو تأكيد على التزامها بتقديم تجارب حياة استثنائية لعملائها، مبينًا أن الشركة أعربت عن شكرها العميق للملاك على ثقتهم الكبيرة، من خلال إقامة هذه الاحتفالية وسط مشروع النرجس.
يذكر أن مشروع "سرايا النرجس"، يعتبر من أهم مشاريع شركة "دار وإعمار"، وهو يقع في أحد أرقى أحياء مدينة الرياض، على شارع ريحانة بنت زيد، عند تقاطع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز مع طريق عثمان بن عفان. ويتميز موقع المشروع بقربة من عدة طرق رئيسية أبرزها طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وطريق أبي بكر الصديق.