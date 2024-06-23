"دار وإعمار" ترسم البسمة على وجوه الأسر السعودية خلال العيد في "سرايا النرجس"

يذكر أن مشروع "سرايا النرجس"، يعتبر من أهم مشاريع شركة "دار وإعمار"، وهو يقع في أحد أرقى أحياء مدينة الرياض، على شارع ريحانة بنت زيد، عند تقاطع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز مع طريق عثمان بن عفان. ويتميز موقع المشروع بقربة من عدة طرق رئيسية أبرزها طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وطريق أبي بكر الصديق.