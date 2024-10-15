"سعود الطبية" تعالج حالتين من التسارع البطيني بتقنية ثلاثية الأبعاد

وأشارت إلى أن التقنية تستخدم بنجاح لأول مرة في المملكة العربية السعودية في علاج حالتين بمركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية يعانيان من التسارع البطيني، حيث اختصرت زمن العمليتين بصورة كبيرة، وتماثلا للشفاء دون أي مضاعفات.