"سعود الطبية" تعالج حالتين من التسارع البطيني بتقنية ثلاثية الأبعاد

سجلت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، إنجازًا طبيًا جديدًا؛ بإجراء عمليتي قسطرة كهربائية لثمانيني وسبعيني باستخدام أحدث تقنية ثلاثية الأبعاد CARTO PRIME.
وأوضحت المدينة أن التقنية تتميز بأنها أكثر دقة في تحديد مصدر التسارع البطيني باستعمال خوارزميات متعددة تسمى Coherent and Ripple mapping، تؤدي لحصر مبتدئ التسارع القلبي في حدود مليمترات، مما يؤدي إلى تسهيل عملية العلاج لدقائق معدودة وبدقة متناهية.
وأشارت إلى أن التقنية تستخدم بنجاح لأول مرة في المملكة العربية السعودية في علاج حالتين بمركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية يعانيان من التسارع البطيني، حيث اختصرت زمن العمليتين بصورة كبيرة، وتماثلا للشفاء دون أي مضاعفات.
يذكر أن مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية يضم كفاءات وطنية مميزة وعالية المستوى، وفي تخصصات مختلفة، وقد أنجز سابقًا عمليات مميزة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.