"إخاء" توقّع اتفاقيةً ثلاثية لتأهيل وعلاج الأيتام من إدمان المخدرات

وتسهم هذه المبادرة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المسند إلى برنامج جودة الحياة من خلال تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وذلك عبر دعم المستفيدين عبر الجهات ذات العلاقة للاستفادة من خدمات إعادة التأهيل الشامل من الإدمان للأيتام، كما يستهدف البرنامج رفع الوعي بالهوايات وأهميتها من خلال إقامة حملات إعلانية شاملة، أو المشاركة في جلسات حوارية، أو ورش عمل للمستفيدين، وتقديم الدعم في إشراك المتعافين في أندية الهواة لإكسابهم مهارات التواصل ولتعزيز الهوايات لدى المتعافين.