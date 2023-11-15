"إخاء" توقّع اتفاقيةً ثلاثية لتأهيل وعلاج الأيتام من إدمان المخدرات

يعمل برنامج جودة الحياة والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" ومركز بوابات الصحة للتأهيل وأوقاف الشاكرين ملهي بن سلامة بن سعيدان وإخوانه لخدمة المجتمع؛ على مبادرة تأهيل وعلاج الأيتام من إدمان المخدرات؛ تحقيقًا لهدف "تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات" أحد أهداف رؤية المملكة 2030.
ولتفعيل المبادرة، وبرعاية برنامج جودة الحياة، وُقّعت اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية بين: "إخاء"، ومركز بوابات الصحة للتأهيل، وأوقاف الشاكرين؛ بهدف إعادة التأهيل وتقديم الرعاية اللازمة للتعافي من الإدمان في مقرّ مركز بوابات الصحة للتأهيل بالرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية تتويجًا لمبادرة تأهيل وعلاج الأيتام من الإدمان التي طرحها برنامج جودة الحياة لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة للأيتام من مستفيدي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"؛ من خلال تقديم برنامج علاجي متكامل للتعافي من إدمان المخدرات يتضمّن إعداد خطة للبرنامج تتكوّن من جلسات للعلاج النفسي والرياضي والديني والاجتماعي والدوائي، إضافة إلى جلسات إزالة السموم والموادّ المخدّرة في مركز إزالة السموم؛ حيث تُقَدَّر مدة العلاج الكافية، والتي تصل إلى 5 أشهر، حسب حالة المستفيد.
وتسهم هذه المبادرة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المسند إلى برنامج جودة الحياة من خلال تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وذلك عبر دعم المستفيدين عبر الجهات ذات العلاقة للاستفادة من خدمات إعادة التأهيل الشامل من الإدمان للأيتام، كما يستهدف البرنامج رفع الوعي بالهوايات وأهميتها من خلال إقامة حملات إعلانية شاملة، أو المشاركة في جلسات حوارية، أو ورش عمل للمستفيدين، وتقديم الدعم في إشراك المتعافين في أندية الهواة لإكسابهم مهارات التواصل ولتعزيز الهوايات لدى المتعافين.