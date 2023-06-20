شركة الزمازمة تنفّذ برنامج "ترحاب" بالتعاون مع جامعة أم القرى

وبيّن المشرف العام على أعمال موسم الحج بشركة الزمازمة، ريان زمزمي، أن البرنامج نفذ في مقر مركز الإبداع والابتكار بالشركة، وشارك فيه نحو 100 موظف وموظفة ممن لهم تقاطع مباشر مع ضيوف الرحمن في مراكز التوجيه والاستقبال في مداخل مكة المكرمة، والفرق الميدانية المعنية بتوزيع عبوات ماء زمزم لضيوف الرحمن في مقارّ سكنهم؛ حيث شارك في التدريب الذي تشرف عليه وزارة الحج والعمرة، خبراءُ التدريب من جامعة أم القرى: الدكتور خالد أسرة، والدكتورة علياء مليباري، ونفذ لمدة يومين على فترتين صباحية ومسائية، قدمت من خلاله كل مهارات الاتصال والتواصل مع ضيوف الرحمن.