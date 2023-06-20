شركة الزمازمة تنفّذ برنامج "ترحاب" بالتعاون مع جامعة أم القرى

نفّذت شركة الزمازمة بالتعاون مع جامعة أم القرى ومؤسسة صالح كامل الإنسانية؛ البرنامج التدريبي "ترحاب" الذي يهدف إلى تطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن ويعزّز من التجربة الثقافية والدينية لهم أثناء رحلة أداء النسك خلال موسم حج هذا العام.
وبيّن المشرف العام على أعمال موسم الحج بشركة الزمازمة، ريان زمزمي، أن البرنامج نفذ في مقر مركز الإبداع والابتكار بالشركة، وشارك فيه نحو 100 موظف وموظفة ممن لهم تقاطع مباشر مع ضيوف الرحمن في مراكز التوجيه والاستقبال في مداخل مكة المكرمة، والفرق الميدانية المعنية بتوزيع عبوات ماء زمزم لضيوف الرحمن في مقارّ سكنهم؛ حيث شارك في التدريب الذي تشرف عليه وزارة الحج والعمرة، خبراءُ التدريب من جامعة أم القرى: الدكتور خالد أسرة، والدكتورة علياء مليباري، ونفذ لمدة يومين على فترتين صباحية ومسائية، قدمت من خلاله كل مهارات الاتصال والتواصل مع ضيوف الرحمن.
وقال "زمزمي": "تحرص شركة الزمازمة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتأهيل العاملين في تقديم الخدمة من خلال برنامج "ترحاب" الذي يضمّ حزمة من فنون التعامل مع الضيف وأدبيات التعامل معهم، ولاسيما فيما يخصّ سقيا زمزم، وستمضي الشركة في تجويد خدماتها بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ويحقّق قفزات نوعية في أداء الشركة رسالتها على أكمل وجه".