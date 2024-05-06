بلغت قيمتها أكثر من مليونين.. الذكور يتخطون النساء في الأعمال التطوعية بـ"صحة جازان"

نفذت صحة جازان ممثلة بإدارة التطوع الصحي (52) فرصة تطوعية تنوعت هذه الفرص ما بين الخدمات العلاجية والوقائية والمساندة، وذلك منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام 2024م حيث شكل الذكور 596 بينما الإناث 480.
وتفصيلاً، أوضحت مديرة إدارة التطوع الصحي بصحة جازان الدكتورة أمل بنت محمد باجبير أن الفرص التطوعية التي شهدتها صحة جازان خلال الربع الأول من هذا العام 2024م ـ شملت الخدمات العلاجية كالاستشارات الطبية والاستشارات النفسية ـ بالإضافة إلى الخدمات الوقائية والتي تشمل برامج التوعوية وأنشطة الصحة العامة والخدمات المساندة الإدارية.
وبيّنت أن عدد الفرص التطوعية بلغت 52 فرصة تطوعية انضم إليها (1076) متطوعًا ومتطوعة منهم 596 ذكورًا و480 إناثًا، كما بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية لهذه الفرص 37990 ساعة منها 29461 ساعة خاصة بالخدمات الوقائية وعدد 4591 ساعة في الخدمات العلاجية، إضافة إلى الخدمات المساندة الإدارية والتي بلغت 3938 ساعة تطوعية خـلال الفترة نفسها.
وأشارت "باجبير" إلى أن إجمالي المستفيدين من سائر البرامج والأنشطة التطوعية 36823 مستفيدًا، مضيفة إلى القيمة الاقتصادية لأعمال التطوع الصحي بصحة جازان خلال الربع الأول من هذا العام 2024م ـ والتي بلغت أكثر من مليوني ريال، ومؤكدة أهمية البرامج التطوعية في المجال الصحي والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.