بلغت قيمتها أكثر من مليونين.. الذكور يتخطون النساء في الأعمال التطوعية بـ"صحة جازان"

وأشارت "باجبير" إلى أن إجمالي المستفيدين من سائر البرامج والأنشطة التطوعية 36823 مستفيدًا، مضيفة إلى القيمة الاقتصادية لأعمال التطوع الصحي بصحة جازان خلال الربع الأول من هذا العام 2024م ـ والتي بلغت أكثر من مليوني ريال، ومؤكدة أهمية البرامج التطوعية في المجال الصحي والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.