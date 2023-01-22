"مختص" لـ"سبق" : القطاع غير الربحي مصدر هام لخلق الوظائف ويجب ضبط الكثير من ممارساته

وقال السفير: عندما نتحدث عن التوطين في هذا القطاع، فبالتأكيد لدينا القدرة من الكوادر البشرية على توطين هذا القطاع بأكمله؛ ولكن عدد الوظائف المتاحة في هذا القطاع حاليًا غير كافٍ وغير منظم؛ ولذلك سيسهم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تنظيم التوظيف وعمل سياسات التوطين، ويجب ضبط كثير من الممارسات داخل هذا القطاع حتى يحقق مستهدفاته؛ ومنها عمل غير السعوديين في القطاع.