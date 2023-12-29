تطوُّع الهلال الأحمر بالمدينة ينجح في إنقاذ حياة مريض ستيني داخل المسجد النبوي الشريف

تمكنت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ وإعادة النبض لمريض ستيني، وذلك بعد استجابتهم لبلاغ خلال وجودهم داخل المسجد النبوي الشريف قبل صلاة الجمعة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا قبل صلاة الجمعة في تمام الساعة 11:26ص، يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالمسجد النبوي الشريف، وعلى الفور توجهت فرقة إسعافية تطوعية متمركزة بالقرب من الحالة.
وأضاف "الزهراني" أنه "عند الوصول في تمام الساعة 11:27ص قام الفريق الطبي التطوعي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض، واستخدام جهاز مزيل الرجفان من التابعة للهيئة والمنتشرة في أرجاء المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازًا، وإعطاء المريض صدمات كهربائية، حيث تم نقل المريض إلى مركز صحي باب جبريل، والتأكد من عودة النبض ولله الحمد، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة له".