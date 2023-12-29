تطوُّع الهلال الأحمر بالمدينة ينجح في إنقاذ حياة مريض ستيني داخل المسجد النبوي الشريف

وأضاف "الزهراني" أنه "عند الوصول في تمام الساعة 11:27ص قام الفريق الطبي التطوعي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض، واستخدام جهاز مزيل الرجفان من التابعة للهيئة والمنتشرة في أرجاء المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازًا، وإعطاء المريض صدمات كهربائية، حيث تم نقل المريض إلى مركز صحي باب جبريل، والتأكد من عودة النبض ولله الحمد، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة له".