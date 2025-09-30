الندوة العالمية تدعم طلاب وطالبات جامعة إفريقيا العالمية بالمساعدات الغذائية

قدّم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان مساعدات غذائية لطلاب وطالبات جامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم، وذلك استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد بعد توقف دام عامين، ضمن جهوده المتواصلة لدعم الطلبة ورعايتهم وتعزيز مسيرتهم التعليمية.
وأعربت إدارة الجامعة عن شكرها وامتنانها للندوة العالمية على مبادراتها الإنسانية المستمرة، وللمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا على جهودها الرائدة في دعم التعليم والتنمية وخدمة المجتمعات الإفريقية، ولا سيما في السودان، حيث كان لهذه الجهود أثر كبير في تعزيز صمود الطلاب ومساندة العملية التعليمية.
وتواصل الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنفيذ مبادرات متنوعة تهدف إلى رعاية الطلاب والطالبات وتسهيل مسيرتهم الأكاديمية، فيما تواصل المملكة دورها الريادي في العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم، خصوصًا في القارة الإفريقية، بما يعزز التنمية المستدامة ويرسخ مكانتها كقائدة للعمل الخيري عالميًا.