الندوة العالمية تدعم طلاب وطالبات جامعة إفريقيا العالمية بالمساعدات الغذائية

وأعربت إدارة الجامعة عن شكرها وامتنانها للندوة العالمية على مبادراتها الإنسانية المستمرة، وللمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا على جهودها الرائدة في دعم التعليم والتنمية وخدمة المجتمعات الإفريقية، ولا سيما في السودان، حيث كان لهذه الجهود أثر كبير في تعزيز صمود الطلاب ومساندة العملية التعليمية.