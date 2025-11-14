مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة "ستينية" بعملية استبدال مفصل ركبة نوعية

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُقدّم خدمات متكاملة في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية، ويعمل بها نخبة من الكفاءات الطبية المدربة، كما تضم أحدث التقنيات والأجهزة، ما أهلها للحصول على عدة جوائز واعتمادات دولية، أبرزها اعتماد JCI واعتماد SRC، إلى جانب شهادة التميز في جراحة استبدال المفاصل من المؤسسة الأمريكية ذاتها.