"موهبة": 209 طلاب وطالبات يتنافسون للالتحاق بالجامعات الأمريكية المرموقة عبر برنامج "التميز"

انطلقت، اليوم الأحد، في الرياض، أولى ورش برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة "التميز"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ لتأهيل أفضل طلبة المملكة للحصول على قبول في أبرز الجامعات الأمريكية.