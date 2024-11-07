"تزايد للتطوير العقاري" تستعرض سلسلة مشاريعها العقارية "حياة" في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"

وأشار الأستاذ أنس الضويان، الرئيس التنفيذي "لشركة تزايد للتطوير العقاري"، إلى أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي إلى استعراض أحدث مشاريعها العقارية المبتكرة في مختلف مدن المملكة، التي تحمل العلامة التجارية "حياة"، والتي تعكس توجُّه الشركة نحو تقديم تجارب معيشية استثنائية، تجمع بين الرقيِّ والجودة، وتطوير مشاريع سكنيةٍ وتجاريةٍ وترفيهيةٍ تُتيح للأسر السعودية العيش في مجتمعاتٍ متكاملةٍ ومُلهمة، تلتقي فيها عناصر التصميم العمراني الحديث وجودة التطوير مع البنية التحتية المتكاملة. كما أشار لسعي الشركة، من خلال إطلاق مشاريع "حياة"، إلى بناء وجهاتٍ تحفّز على الإبداع، وتعزز جودة الحياة، بما ينسجم مع الرؤية الطموحة للمملكة في تعزيز رفاهية المجتمع السعودي.