"تزايد للتطوير العقاري" تستعرض سلسلة مشاريعها العقارية "حياة" في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"

تشارك شركة "تزايد للتطوير العقاري"، إحدى الشركات التابعة لـ "مجموعة الضويان القابضة"، في معرض "سيتي سكيب العالمي"، أحد أكبر وأهم المعارض العقارية العالمية، والذي يُقام في مدينة الرياض في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه المشاركة ضمن إستراتيجية "تزايد" الرامية إلى تعزيز مكانتها الرائدة في السوق العقارية بالمملكة، كما تعكس التزامها بتطوير وجهاتٍ حضريةٍ سكنيةٍ وتجاريةٍ وترفيهيةٍ مبتكرةٍ تلبِّي تطلُّعات العملاء، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز جودة حياة الأسرة السعودية.
وأشار الأستاذ أنس الضويان، الرئيس التنفيذي "لشركة تزايد للتطوير العقاري"، إلى أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي إلى استعراض أحدث مشاريعها العقارية المبتكرة في مختلف مدن المملكة، التي تحمل العلامة التجارية "حياة"، والتي تعكس توجُّه الشركة نحو تقديم تجارب معيشية استثنائية، تجمع بين الرقيِّ والجودة، وتطوير مشاريع سكنيةٍ وتجاريةٍ وترفيهيةٍ تُتيح للأسر السعودية العيش في مجتمعاتٍ متكاملةٍ ومُلهمة، تلتقي فيها عناصر التصميم العمراني الحديث وجودة التطوير مع البنية التحتية المتكاملة. كما أشار لسعي الشركة، من خلال إطلاق مشاريع "حياة"، إلى بناء وجهاتٍ تحفّز على الإبداع، وتعزز جودة الحياة، بما ينسجم مع الرؤية الطموحة للمملكة في تعزيز رفاهية المجتمع السعودي.
كما أكد الضويان أن مشاركة "تزايد" في هذا الحدث العالمي تهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات مع كبرى الشركات والمستثمرين في القطاع العقاري؛ مما يُسهم في استكشاف فرصٍ جديدةٍ للتوسُّع والشراكات الإستراتيجية التي تدعم نمو الشركة، وتساعدها في تحقيق أهدافها بعيدة المدى.
ولفت إلى أن معرض سيتي سكيب العالمي يُعدُّ بمثابة منصةٍ تجمع صُنَّاع القرار وأبرز الخبراء في هذا المجال؛ مما يسهم في تبادل المعرفة، واستعراض أحدث التوجهات العالمية في التطوير العقاريِّ.
وأضاف الضويان إن الشركة توحِّد جهودها لمواكبة رؤية المملكة 2030، والارتقاء بالقطاع العقاريِّ نحو مستقبلٍ مُشرقٍ وواعد. موضحًا أن "تزايد" تعمل على تخطيط مشاريع تراعي أسلوب الحياة المحلي، وتلبِّي تطلُّعات المجتمع للابتكار والتطوُّر.
وتستند الشركة في هذا التوجُّه إلى إرث "مجموعة الضويان القابضة"، الذي يمتد لأكثر من خمسة عقود. وقد منحتها هذه الخبرة العريقة أسسًا راسخة وإمكانيات قوية، مكّنتها من الإسهام في تطوير عددٍ من الوجهات الحضرية البارزة في أنحاء المملكة؛ لتقديم مشاريع تتناغم مع احتياجات المجتمع وتستشرف آفاق المستقبل.