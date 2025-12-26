مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يستأصل ورماً نشأ فوق الأوعية الدموية في المستقيم بالمنظار والتقنية ثلاثية الأبعاد

الذي قال أن المراجع الذي يبلغ من العمر "52" عاماً، جاء إلى المستشفى وهو يشكو من أعراض أبرزها، نزيف وعدم ارتياح في المنطقة الحساسة، وخضع لفحوصات طبية دقيقة، أظهرت وجود ورم فوق الأوعية الدموية بالمستقيم، في منطقة قريبة من فتحة الشرج، حيث تمت دراسة منطقة نمو الورم، باستخدام أحدث أجهزة المنظار الصوتي للقولون دون أي تدخل جراحي، وتبين أن حجمه 5 سمx 3 سم، على بعد أقل من "3" ملم من الأوعية الدموية، وبعد مناقشة الحالة، وضع الفريق الطبي خطة علاجية متكاملة، وأُجري للمراجع عملية متقدمة ودقيقة، باستخدام المنظار وتقنية ثلاثية الأبعاد في استئصال الورم مع المحافظة على سلامة الأوعية الدموية، ومضى التدخل الطبي الذي استمر لـ"90" دقيقة، كما رُسم له في الخطة العلاجية، وتوج ولله الحمد بالنجاح التام.

وأضاف د. الجهني الحاصل على البورد الأمريكي والكندي، أن المراجع غادر المستشفى بعد ساعات قليلة من العملية، دون أي مضاعفات، وبحالة صحية جيدة.

موضحاً أن التنظير بالموجات الصوتية، يعد من التقنيات الحديثة التي تساعد في تحديد سمك الورم ومدى نموه وبعده عن الأوعية الدموية بدقة عالية. مشيراً إلى أن العملية أسهمت في السيطرة الكاملة على الحالة المرضية، واختفاء الأعراض بشكل ملحوظ، مع تعافٍ سريع وعودة المراجع إلى حياته الطبيعية خلال ساعات قليلة، دون الحاجة إلى الأدوية.

ويؤكد هذا الإنجاز تميز مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان بما يمتلكه من كوادر طبية متخصصة وتقنيات علاجية متقدمة، ويعكس كذلك التزامه بتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، واستقطاب الكفاءات المتميزة.