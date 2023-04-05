محليات

في استقراء تاريخي لأجواء أبريل.. المسند: أكثر الشهور غزارة في الأمطار

قال: أجواؤه مضطربة وتوجِد العواصف الرملية وتقلب درجة الحرارة
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند
سبق
سبق

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن حالة الطقس والأجواء التي يكون عليها شهر أبريل في استقراء تاريخي، مشيراً إلى أنه عادة وفي شهر #أبريل تتدفق الرطوبة الجوية عبر البوابة الجنوبية والجنوبية الغربية للسعودية محمولة بقوة منخفض السودان (البحر الأحمر) الحراري، ما يسهم في تشكُّل الحالات المطرية في حالة تزامنها مع كتل هوائية علوية باردة، قادمة من الشمال، حيث تبدأ مرحلة التلقيح.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يعد شهر أبريل أكثر الشهور غزارة في الأمطار، ومن أكثر الشهور اضطراباً في أجوائه التي توجِد العواصف الرملية وتقلب درجة الحرارة.

وتابع: يُعد فصل #الربيع من أخطر الفصول ممثلاً بعنف وقوة وسرعة التيارات الهابطة من سحب المزن الرُكامي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثافة البَرَد، وكبر حجمه، وأخيراً كثافة العواصف الغبارية بسبب التيارات الهابطة، أو الجبهات الباردة.

حالة الطقس
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية
عبدالله المسند

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