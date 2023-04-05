في استقراء تاريخي لأجواء أبريل.. المسند: أكثر الشهور غزارة في الأمطار

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن حالة الطقس والأجواء التي يكون عليها شهر أبريل في استقراء تاريخي، مشيراً إلى أنه عادة وفي شهر #أبريل تتدفق الرطوبة الجوية عبر البوابة الجنوبية والجنوبية الغربية للسعودية محمولة بقوة منخفض السودان (البحر الأحمر) الحراري، ما يسهم في تشكُّل الحالات المطرية في حالة تزامنها مع كتل هوائية علوية باردة، قادمة من الشمال، حيث تبدأ مرحلة التلقيح.