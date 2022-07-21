عمليات وأجهزة للفقراء.. 30 ألف مستفيد من "إحسان الطبية" في 180 يومًا

قدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، خدماتها العلاجية والتثقيفية لـ30 ألف مستفيد خلال النصف الأول للعام الحالي 2022م، عبر باقة من المشروعات والبرامج المتنوعة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن إجمالي المستفيدين من خدمات الجمعية خلال النصف الأول لهذا العام، بلغ 30.596 مستفيدًا؛ بدءًا بنقل 12657 مريضًا من خلال مشروع "سفير" لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية، قَطَع خلالها أسطول الجمعية 1.165.095كم.
كما قامت الجمعية بإجراء 580 عملية جراحية من خلال مشروع شفاء لإجراء العمليات الجراحية للمرضى الفقراء؛ فيما تم تسليم 465 جهازًا طبيًّا للمرضى المحتاجين في منازلهم من خلال مشروع "سند"، واستفاد من الخدمات الطبية الأولية والتثقيف الصحي عبر العيادات أكثر من 14796 مستفيدًا.
وأضاف: مشروع "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" استفاد منه 329 مستفيدة، قُدمت لهم الخدمة من خلال عيادة متنقلة مجهزة، كما قام مشروع الاستشاري الزائر بتقديم الخدمات الاستشارية للمحتاجين في الجهات النائية بخدمة 1769 مستفيدًا.
وتابع: "بلغ عدد المتطوعين خلال نصف العام الحالي 345 متطوعًا، قدموا 5175 ساعة تطوعية في 23 فرصة تطوعية"؛ مؤكدًا سعي الجمعية لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين بأعلى معايير التميز؛ بما يحقق رؤية الجمعية في أن تكون أنموذجًا رائدًا في مجال تقديم الخدمات الصحية.