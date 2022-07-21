عمليات وأجهزة للفقراء.. 30 ألف مستفيد من "إحسان الطبية" في 180 يومًا

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن إجمالي المستفيدين من خدمات الجمعية خلال النصف الأول لهذا العام، بلغ 30.596 مستفيدًا؛ بدءًا بنقل 12657 مريضًا من خلال مشروع "سفير" لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية، قَطَع خلالها أسطول الجمعية 1.165.095كم.