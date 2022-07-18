إصدار وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف "السوق المالية"

تأتي هذه الخطوة بهدف توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، وتعزيز مفهوم الاستدامة، والحد من المخاطر المحتملة في السوق المالية، إلى جانب حماية حقوق كامل أطراف العلاقة التأمينية.