المركز الوطني للأرصاد: ثلوج متوقعة غدًا على شمال الرياض والقصيم

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن تحليلات الطقس تشير إلى وجود فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال منطقة الرياض ومنطقة القصيم، وذلك بعد تساقطها اليوم على مرتفعات منطقتي تبوك وحائل، نتيجة تأثر هذه المناطق بكتلة هوائية شديدة البرودة مصحوبة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.