المركز الوطني للأرصاد: ثلوج متوقعة غدًا على شمال الرياض والقصيم

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن تحليلات الطقس تشير إلى وجود فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال منطقة الرياض ومنطقة القصيم، وذلك بعد تساقطها اليوم على مرتفعات منطقتي تبوك وحائل، نتيجة تأثر هذه المناطق بكتلة هوائية شديدة البرودة مصحوبة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وبيّن "القحطاني" أن الحالة الجوية المتوقعة تتضمن انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، مع فرص لهطول أمطار قد تكون ثلجية في المرتفعات العالية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وأكد المتحدث الرسمي أن المركز الوطني للأرصاد يواصل متابعة تطورات الحالة على مدار الساعة، داعيًا الجميع إلى متابعة التقارير الرسمية عبر قنوات المركز، وأخذ الحيطة والحذر في المناطق المتأثرة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالطقس البارد والانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وشدّد على أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن المركز سيصدر أي مستجدات في حال طرأت تغيّرات على التوقعات الجوية.